Что общего между службой по призыву и по контракту?

Обществознание
Что общего между службой по призыву и по контракту?
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Автор: Гость
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Гость:
Ничем служба как служба просто по контракту деньги платят
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