Слово " цивилизация" и образованные от его могут обозначать...
Обществознание
Слово " цивилизация" и образованные от его могут обозначать...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развитое общество, жизнь на планете в целом
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