Слово " цивилизация" и образованные от его могут обозначать...

Обществознание
Слово " цивилизация" и образованные от его могут обозначать...
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Гость:
Развитое общество, жизнь на планете в целом
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