Чому дитина є найбільшим Божим даром для сімї

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Чому дитина є найбільшим Божим даром для сімї
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что дети это наследие всегда не дадут заскучать смешные единственные кому отдаешь жизнь любовь заботу ласку
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