В ромбе mpkh диагонали пересекаются в точке e один из углов треугольника pke равен 54 г??адусам. найти углы ромба

Геометрия

В ромбе mpkh диагонали пересекаются в точке e один из углов треугольника pke равен 54 г??адусам. найти углы ромба

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