В ромбе mpkh диагонали пересекаются в точке e один из углов треугольника pke равен 54 г??адусам. найти углы ромба
Геометрия
В ромбе mpkh диагонали пересекаются в точке e один из углов треугольника pke равен 54 г??адусам. найти углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол РКЕ=углу ЕКН=54. Угол РКН=РКЕ+ЕКН=108. РКН=РМН=108. МРК=МНК=(360-108)/2=126
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