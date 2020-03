Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, че...

Гость: Гость:

Программа вроде бы так: program aaa; var a, p, q, s: real; x: byte; begin writeln ('Введите A, P, q'); readln (a,p,q); s:=a; x:=0; while (s>=a*0.8) and (x<12) do begin s:=s-p-0.01*s*q; x:=x+1; end; writeln; writeln ('стоимость уменьшится более чем на 20 % через ',x,' месяцев'); writeln end. ------------------------ Блок-схема - смотри картинку, а на счет таблицы данных, - я пас, не знаю что это и как.