Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, че...

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Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, через сколько месяцев стоимость уменьшится более чем на 20 %. Рассматривать срок не более одного года. P.S. Отчет по выполнению задания обязательно должен содержать условие задачи, анализ данных (возможно, в виде таблицы "Состав данных"), блок схему, программу Что-то типо этого

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