Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, че...

Информатика
Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, через сколько месяцев стоимость уменьшится более чем на 20 %. Рассматривать срок не более одного года. P.S. Отчет по выполнению задания обязательно должен содержать условие задачи, анализ данных (возможно, в виде таблицы "Состав данных"), блок схему, программу Что-то типо этого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа вроде бы так:  program aaa;   var a, p, q, s: real; x: byte;   begin       writeln ('Введите A, P, q');      readln (a,p,q);      s:=a;      x:=0;      while (s>=a*0.8) and (x<12) do           begin               s:=s-p-0.01*s*q;                  x:=x+1;          end;      writeln;      writeln ('стоимость уменьшится более чем на 20 % через ',x,' месяцев');      writeln  end.   ------------------------ Блок-схема - смотри картинку, а на счет таблицы данных, - я пас, не знаю что это и как.
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