Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, че...
Информатика
Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и ежемесячное уменьшение на q % за счет снижения стоимости материалов. Определить, через сколько месяцев стоимость уменьшится более чем на 20 %. Рассматривать срок не более одного года. P.S. Отчет по выполнению задания обязательно должен содержать условие задачи, анализ данных (возможно, в виде таблицы "Состав данных"), блок схему, программу Что-то типо этого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа вроде бы так: program aaa; var a, p, q, s: real; x: byte; begin writeln ('Введите A, P, q'); readln (a,p,q); s:=a; x:=0; while (s>=a*0.8) and (x<12) do begin s:=s-p-0.01*s*q; x:=x+1; end; writeln; writeln ('стоимость уменьшится более чем на 20 % через ',x,' месяцев'); writeln end. ------------------------ Блок-схема - смотри картинку, а на счет таблицы данных, - я пас, не знаю что это и как.
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