1.У скільки разів напруга 15МВ більша від напруги 5 мВ?
Физика
1.У скільки разів напруга 15МВ більша від напруги 5 мВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 3 разів напруга 15МВ більша від напруги 5 мВ
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