Свойства воздуха для жизни

Биология
Свойства воздуха для жизни
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Гость:
Атмосфера состоит из нескольких газов: 78% азот 21% кислород 0,9% аргон 0,1% углекислый газ
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