Решите с помощью уравнения задачу.Катя задумала число.Если к этому числу прибавить 96 и полученную сумму вычесть из 400,то получим 275.Какое число задумала Катя?

Математика

Решите с помощью уравнения задачу.Катя задумала число.Если к этому числу прибавить 96 и полученную сумму вычесть из 400,то получим 275.Какое число задумала Катя?

Автор: Гость