Дан рекурсивный алгоритм: function F(n: integer): integer; begin if n lt; 5 then F:= F(n+3) + F(2*n) + F(3*n div 2) else F:= n + 2; end; Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?

Информатика
Дан рекурсивный алгоритм: function F(n: integer): integer; begin if n lt; 5 then F:= F(n+3) + F(2*n) + F(3*n div 2) else F:= n + 2; end; Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Function F(n: integer): integer; begin   Writeln('Вход с n=',n);   if n < 5 then     Result := F(n + 3) + F(2 * n) + F(3 * n div 2)   else     Result := n + 2;   Writeln('Выход для n=',n,', F=',Result) end; begin   Writeln(F(3)) end. Результат Вход с n=3 Вход с n=6 Выход для n=6, F=8 Вход с n=6 Выход для n=6, F=8 Вход с n=4 Вход с n=7 Выход для n=7, F=9 Вход с n=8 Выход для n=8, F=10 Вход с n=6 Выход для n=6, F=8 Выход для n=4, F=27 Выход для n=3, F=43 43
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