Дан рекурсивный алгоритм: function F(n: integer): integer; begin if n lt; 5 then F:= F(n+3) + F(2*n) + F(3*n div 2) else F:= n + 2; end; Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?

Информатика

Дан рекурсивный алгоритм: function F(n: integer): integer; begin if n lt; 5 then F:= F(n+3) + F(2*n) + F(3*n div 2) else F:= n + 2; end; Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(3)?

Автор: Гость