Каменный уголь тонет? Или нет
Окружающий мир
Каменный уголь тонет? Или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде тонет,да он тонет плотность его остаётся той же Подпишись)!
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