Определите розничную цену на импортный товар и составьте её структуру. Известно: 1. Контрактная цена единицы товара – 60 долларов США 2. Курс рубля по отношению к доллару США, установленный на дату принятия таможенной деклар...
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Определите розничную цену на импортный товар и составьте её структуру. Известно: 1. Контрактная цена единицы товара – 60 долларов США 2. Курс рубля по отношению к доллару США, установленный на дату принятия таможенной декларации – 25 руб. 3. Таможенная пошлина – 20% 4. Сборы за таможенное оформление – 5 руб. 5. Торговая надбавка – 30% 6. НДС, взимаемый при таможенном оформлении товара и выпуске товара в свободное обращение – 18%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*25=950(р)стоимость еденицы товара в рублях 950*1.20=1140(р)стоимость с таможенной пошлиной 1140+5=1145(р)стоимость со сбором 1140*1.18=1345.20(р)стоимость с НДС 1345.20*1.30=1748,76(р)розничная цена на импортный товар.
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