ДАЮ 11 БАЛОВ СРОЧНО Вычислите коэффицент растворимости соли ,если 400г насыщенног?? раствора содержит 80 г соли
Химия
ДАЮ 11 БАЛОВ СРОЧНО Вычислите коэффицент растворимости соли ,если 400г насыщенног?? раствора содержит 80 г соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(80/400)*100%=20% коэффициент растворимости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Начальная стоимость продукта равна А руб. Предполагаются ежемесячное уменьшение этой стоимости за счет совершенствования технологии на Р руб. и еже...
Другие предметы
Определите розничную цену на импортный товар и составьте её структуру. Известно: 1. Контрактная цена единицы товара – 60 долларов США 2. Курс...
Окружающий мир