Решите уровнение c дробями : 1)2/3 x = 1 2)5x =1/6 3)4x=1/4 4)7x=20

Математика
Решите уровнение c дробями : 1)2/3 x = 1 2)5x =1/6 3)4x=1/4 4)7x=20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=3/2 х=1/30 х=1/16 х=20/7=2 6/7
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