СРОООООООООООЧНО НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУШКЕ, БАБУШКЕ, ПАПЕ, СЕСТРЕ, БРАТУ, МАМЕ СРОООООООООООЧНО НУЖНО БЫСТРО ПРООООООООШУ!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Привет дорогие дедушка, бабушка, папа , сестра, брат и мама. Давно не виделись вот и прислал письмо вам. Ну как вы? Всё хорошо? Ну ладно надеюсь что вы мне ответите а я побежал на роботу. ))