СРОООООООООООЧНО НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУШКЕ, БАБУШКЕ, ПАПЕ, СЕСТРЕ, БРАТУ, МАМЕ СРОООООООООООЧНО НУЖНО БЫСТРО ПРООООООООШУ!!!!!!!!!
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СРОООООООООООЧНО НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУШКЕ, БАБУШКЕ, ПАПЕ, СЕСТРЕ, БРАТУ, МАМЕ СРОООООООООООЧНО НУЖНО БЫСТРО ПРООООООООШУ!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет дорогие дедушка, бабушка, папа , сестра, брат и мама. Давно не виделись вот и прислал письмо вам. Ну как вы? Всё хорошо? Ну ладно надеюсь что вы мне ответите а я побежал на роботу. ))
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