Прочитайте памятку 5 《Как разобрать слово по составу 146) разбирите по составу мастица пёрышко дошкольный
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Прочитайте памятку 5 《Как разобрать слово по составу 146) разбирите по составу мастица пёрышко дошкольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастица- маст(корень), иц(суффикс),а(окончание) перышко- пер(корень), ышк(суффикс), о (суффикс) , окончание нулевое дошкольных - до(приставка), школь(корень), н(суффикс) , ый( окончание)
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