Пожалуйста помогите написать эссэ-тема Проблема города

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Пожалуйста помогите написать эссэ-тема Проблема города
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОДПИШИСЬ)! Я не перестаю удивляться, насколько человек способен изменить окружающий мир. Своими силами люди создали огромные и удивительные города. Здесь удобно и комфортно жить и работать. Современный город имеет широкие улицы, чтобы множество машин могли свободно проезжать по ним. Еще ровные тротуары, по которым не жалко ходить в самой красивой обуви. А еще тенистые аллеи парков и скверов. В них можно отдохнуть, поиграть детям, пообщаться с природой. Горожане работают обычно в высотных зданиях. Вечером большинство из них возвращается в «спальные» районы, в уютные квартиры многоэтажек. Высотные здания в современном городе нужны, чтобы меньше земли шло под застройку. Из одного в другой конец города можно легко и быстро доехать по хорошим дорогам на общественном транспорте, который ходит регулярно. Дома тоже комфорт и уют: электричество, газ, горячая вода, мусоропровод, канализация и центральное отопление. Не надо ни дрова рубить, ни печь топить, ни бегать в туалет в конце огорода. Конечно, есть в современном городе свои проблемы. Например, в некоторых городах воздух сильно загрязнен выбросами заводов и выхлопами автомобилей. В мегаполисах люди иногда страдают от перенаселения и постоянного шума, который доносится даже до «спальных районов». Скопление людей в городе также создает большие свалки мусора. А для того, чтобы построить какие-нибудь магазины или киоски, часто вырубают деревья. А ведь их в городе и так немного. И все-таки, современный город — это очень большое достижение человека. И чтобы поддерживать городскую систему в хорошем состоянии, каждый день нужен труд очень многих людей. Например, работников коммунальных служб, работников транспорта, строителей-ремонтников и других. Я очень обрадовался, когда получил эту тему сочинения. Просто я люблю все современное, увлекаюсь новейшими технологиями. Я обожаю о них читать, рассматривать фото новых построек в Интернете и в журналах. Суперсовременные нефтяные вышки, небоскребы, здания недавно построенных театров и концертных залов – все это меня очень интересует. Какой он, современный город планеты? Во-первых, скорее всего, он очень быстро растет и расширяется. В этот город приезжает множество людей из провинций: маленьких городков, сельской местности. Так что растет его население. Еще в этом городе нет трущоб. Конечно, такие имеются с большинстве крупных городов планеты, но не во всех. И я просто не назвал бы современным город с трущобами: с районами без воды, канализации, элементарной гигиены. А еще и с тучами бродячих собак, тараканов, кошек и крыс. Я считаю, что таковой населенный пункт – это не современный город, а большое село. Просто огромная деревня, которая со всем своим населением переехала на другое место, передвинулась, да и все. Современный город застраивается многоэтажными домами. Жилыми двадцатиэтажками в больших городах сейчас никого не удивишь. Еще в них активно развивают общественный транспорт, желательно, как можно более экологически чистый. Это нужно для того, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, выбросы вредных веществ. Ведь большое количество людей, скопившееся в городах, дышит всем этим! Перед строителями и планировщиками больших городов стоят важные задачи. Например, уменьшение потребления электроэнергии: внедрение и соблюдение новых технологий, которые позволяют экономить. В Арабских Эмиратах сейчас построен современный эко-город, Масдар-сити. Он стал примером для всех, кто интересуется проектами в этой сфере. Город в основном обеспечивается солнечной энергией и другими альтернативными источниками энергии. Его название так и переводится: «Источник». Я надеюсь, новые технологии из Масдара скоро распространятся и в другие города мира.
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