Какое росвязання етой задачи .Для 4 овець на 5 днив потрибно 60 кг травы .Скилькы тра??ы зйидять 7 овець за 3 дни .пажалуста памагите решыть

Математика

Какое росвязання етой задачи .Для 4 овець на 5 днив потрибно 60 кг травы .Скилькы тра??ы зйидять 7 овець за 3 дни .пажалуста памагите решыть

Автор: Гость