Какое росвязання етой задачи .Для 4 овець на 5 днив потрибно 60 кг травы .Скилькы тра??ы зйидять 7 овець за 3 дни .пажалуста памагите решыть
Математика
Какое росвязання етой задачи .Для 4 овець на 5 днив потрибно 60 кг травы .Скилькы тра??ы зйидять 7 овець за 3 дни .пажалуста памагите решыть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3:4=3кг 3*7*3=63кг
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