ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 КЛАСС ГРАНИТ: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВО...

Окружающий мир

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 КЛАСС ГРАНИТ: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. Песок:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. поваренная соль:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. ТОРФ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА.

Автор: Гость