ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 КЛАСС ГРАНИТ: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВО...
Окружающий мир
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 КЛАСС ГРАНИТ: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. Песок:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. поваренная соль:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. ТОРФ:: ЦВЕТ И БЛЕСК, ТВЕРДОСТЬ, ПЛАВАЕТ В ВОДЕ? ПРОПУСКАЕТ ВОДУ?ПРИТЯГИВАЕТ К МАГНИТУ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гранит:цвет серый блеск белый,твердый:20%(я не помню точной цифры),не плавает в воде и не пропускает воду. Каменный уголь:цвет-серый,блеск черный,твердый-40% не плавает в воде и не пропускает воду. Поваренная соль-цвет белый,блеск белый пропускает воду,но растворяется в воде. Торф:цвет черный,блеск черный,твердость 30%,плавает в воле и пропускает воду.
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