Помогите с задачей, прошу, очень надо!!! 6 задание
Физика
Помогите с задачей, прошу, очень надо!!! 6 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=5кг, t1=20°, t2=100°, c=4200дж/кг*С° Решение: Q=cmΔt, Q=4200*5*(100-20)=1680кДж = 1 680 000 Дж
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