Особенности синей птицы

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Томас Манн говорил о ранних драмах Метерлинка, что они написаны "тревожным языком сновидений". Театр Метерлинка называли символистским, театром масок, марионеток и даже театром смерти. Основанием к последнему определению явилось тяготение драматурга к ситуациям на грани жизни и небытия. Но было бы неверно понимать его как театр ужасов. Мировосприятие писателя в целом было жизнерадостным. Вершиной творчества Метерлинка стала "Синяя Птица" (1908) - изумительная сказка-драма для взрослых, идущая и теперь, но на утренних спектаклях. дети не потеряли надежду отыскать эту птицу; то есть они не потеряли надежду найти счастье; потому что Голубая Птица - это счастье, которое улетает; однако же в самой погоне за счастьем, улетающим, когда за ним гонятся, есть много чудесного, изумительного, праздничного, увлекательного. у людей, которые умеют, как дети, не стыдиться искать счастья, открываются глаза, и они видят все вокруг по-новому, они видят самые души вещей, и вещи, и животные, и растения говорят с ними на понятном языке. Может быть, в этой чудесной погоне за счастьем и заключается само счастье? Как будто тень счастья, тень Голубых крыльев чудесной Птицы осеняет таких людей, счастливых как дети, потому что они видят то, чего не видят взрослые. Вот