Особенности синей птицы
Литература
Особенности синей птицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Томас Манн говорил о ранних драмах Метерлинка, что они написаны "тревожным языком сновидений". Театр Метерлинка называли символистским, театром масок, марионеток и даже театром смерти. Основанием к последнему определению явилось тяготение драматурга к ситуациям на грани жизни и небытия. Но было бы неверно понимать его как театр ужасов. Мировосприятие писателя в целом было жизнерадостным. Вершиной творчества Метерлинка стала "Синяя Птица" (1908) - изумительная сказка-драма для взрослых, идущая и теперь, но на утренних спектаклях. дети не потеряли надежду отыскать эту птицу; то есть они не потеряли надежду найти счастье; потому что Голубая Птица - это счастье, которое улетает; однако же в самой погоне за счастьем, улетающим, когда за ним гонятся, есть много чудесного, изумительного, праздничного, увлекательного. у людей, которые умеют, как дети, не стыдиться искать счастья, открываются глаза, и они видят все вокруг по-новому, они видят самые души вещей, и вещи, и животные, и растения говорят с ними на понятном языке. Может быть, в этой чудесной погоне за счастьем и заключается само счастье? Как будто тень счастья, тень Голубых крыльев чудесной Птицы осеняет таких людей, счастливых как дети, потому что они видят то, чего не видят взрослые. Вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обьём аквариума равен 198 дм в кубе.найдите высоту аквариума если известно что его ??лина 8 дм а ширина 4 дм 5 см
Обществознание
Помогите пожалуйста, очень срочно надо написать эссе по высказыванию А,А, Блока " искусство, как и жизнь, слабым не по плечу" пожалуйстаа, доб...
Математика