Особенности создание итальянского королевства(кратко)

Гость: Гость:

в Марте 1861 г. заседавший в Турине первый общеитальянский парламент объявил Сардинию вместе со всеми присоединенными к ней землями Итальянским королевством, а короля Виктора-Эммануила провозгласил королем Италии. Столицей королевства стала Флоренция. Таким образом, плоды народной борьбы 1859-1860 гг. были присвоены монархией и поддерживавшим ее блоком либерального дворянства и крупной