Прочитайте и озоглавьте микротекст найдите все причастия и сделайте их устный и письменный морфолог разбор

Русский язык
Прочитайте и озоглавьте микротекст найдите все причастия и сделайте их устный и письменный морфолог разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сам текст то ???
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