Какие колонии имела Испания.

Гость: Гость:

В настоящем списке представлены все территории мира, когда-либо находившиеся в колониальной зависимости от Испании.В Северной и Южной Америке[править | править вики-текст] Флаг Новой ИспанииВице-королевства[править | править вики-текст] Новая ГранадаНовая ИспанияВице-королевство ПеруРио-де-ла-Плата Генерал-капитанства[править | править вики-текст] Христофор Колумб утверждает владения Испании. ГватемалаСанто ДомингоФлоридаВнутренние провинцииЧилиВенесуэлаЮкатанКуба (до 1898) Пуэрто-Рико (до 1898) В Азии[править | править вики-текст] Разгром Непобедимой армады Филиппины (до 1898 Генерал-капитанство Филиппины) В Океании[править | править вики-текст] Испанская Ост-ИндияГуам (до 1898) В Африке[править | править вики-текст] Канарские островаИспанская Сахара (сейчас Западная Сахара)Рио-де-ОроСегиет-эль-Хамра Испанское МароккоИспанская Северная Африка (Сеута, Мелилья и др. — см.) Испанское Южное Марокко (сектор Тарфая) Ифни Испанская ГвинеяРио-Муни (ныне континентальная часть Экваториальной Гвинеи) Фернандо-По (сейчас Биоко, островная часть Экваториальной Гвинеи)