Отгадай загадку и ответь,с каким явлением в языке она связана. Кто с него снимает кожу, Будет в три ручья реветь, Без него стрела не сможет До мишени долететь а) омонимы б) синонимы в) антонимы г) многозначное слово

Русский язык

Отгадай загадку и ответь,с каким явлением в языке она связана. Кто с него снимает кожу, Будет в три ручья реветь, Без него стрела не сможет До мишени долететь а) омонимы б) синонимы в) антонимы г) многозначное слово

Автор: Гость