Отгадай загадку и ответь,с каким явлением в языке она связана. Кто с него снимает кожу, Будет в три ручья реветь, Без него стрела не сможет До мишени долететь а) омонимы б) синонимы в) антонимы г) многозначное слово

Русский язык
Отгадай загадку и ответь,с каким явлением в языке она связана. Кто с него снимает кожу, Будет в три ручья реветь, Без него стрела не сможет До мишени долететь а) омонимы б) синонимы в) антонимы г) многозначное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук. В первом случае это репчатый лук, а во втором, -- оружие. омонимы 
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