Особо чистый вольфрам получают восстановлением его из оксида вольфрама (5) водоро??отермией. Масса полученного вольфрама ( в, г) если в реакцию вступает 24 г оксида и 6,72 водорода пр н. У

Химия

Особо чистый вольфрам получают восстановлением его из оксида вольфрама (5) водоро??отермией. Масса полученного вольфрама ( в, г) если в реакцию вступает 24 г оксида и 6,72 водорода пр н. У

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