Особо чистый вольфрам получают восстановлением его из оксида вольфрама (5) водоро??отермией. Масса полученного вольфрама ( в, г) если в реакцию вступает 24 г оксида и 6,72 водорода пр н. У
Химия
Особо чистый вольфрам получают восстановлением его из оксида вольфрама (5) водоро??отермией. Масса полученного вольфрама ( в, г) если в реакцию вступает 24 г оксида и 6,72 водорода пр н. У
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W2O5 + 5H2 = 2W + 5H2O n(W2O5) = m/M = 24/448 = 0.05 моль n(H2) = V/Vm = 6.72/22.4 = 0.3 моль W2O5 - недостаток Н2 - избыток Расчет ведем по недостатку Из уравнения реакции n(W) = 0.05*2/1 = 0.1 моль m(W) = n*M = 0.1*184 = 18.4 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Вычислите сумму используя переместительное и сочетательное свойство сложения 2 целых одна четвертая плюс две целых одна вторая плюс три целых одна ...
Українська література