Осуществить цепочку превращенияFeS2→SO2→SO2→CaSO2
Химия
Осуществить цепочку превращенияFeS2→SO2→SO2→CaSO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 2SO2 + O2 = 2SO3 SO2 + CaO = CaSO3
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