Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, полные и краткие ионные уравнения а) Гидроксид натрий и хлорид цинка б) хлорид меди и нитрат серебра в) Гидроксит магния и серная кислота г) Nh4Cl + NaOh
Химия
Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, полные и краткие ионные уравнения а) Гидроксид натрий и хлорид цинка б) хлорид меди и нитрат серебра в) Гидроксит магния и серная кислота г) Nh4Cl + NaOh
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Держи, надеюсь, разберешь.
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