От двух пристаней навстречу друг другу отплыли катер и теплоход.Скорость теплохо??а 18км|ч , а катера – 16 км|ч. Срочно нужно
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли катер и теплоход.Скорость теплохо??а 18км|ч , а катера – 16 км|ч. Срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 КМ/ЧАС + 16 КМ/ЧАС = 34 КМ/ЧАС - скорость сближения катера и теплохода 2) 136 КМ : 34 км/час = 4 часа - произойдёт их встреча 1. 40 см х 500 см = 20 000 см кв - площадь ( 40 см х 2) + ( 500 см х 2 ) = 80 см + 1000 см = 1080 см - периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ. ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Какую массу силиката натрия можно получить из 80г оксида кремния (IV), содержащего 5% примисей .