От двух пристаней навстречу друг другу отплыли катер и теплоход.Скорость теплохо??а 18км|ч , а катера – 16 км|ч. Срочно нужно

Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли катер и теплоход.Скорость теплохо??а 18км|ч , а катера – 16 км|ч. Срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 КМ/ЧАС + 16 КМ/ЧАС = 34 КМ/ЧАС -  скорость сближения катера и теплохода 2)  136  КМ : 34 км/час =  4 часа -  произойдёт их встреча        1. 40 см х 500 см =  20 000 см кв - площадь          ( 40 см х 2) + ( 500 см х 2 ) = 80 см + 1000 см = 1080 см - периметр

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