сравни числа; 567и601; 300и299; 101и 110; 708и807, сделай записи на математическом языке
Математика
сравни числа; 567и601; 300и299; 101и 110; 708и807, сделай записи на математическом языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567 < 601 300 > 299 101 < 110 708 < 807
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