Для «зеленой революции» в сельском хозяйстве развивающихся стран характерно:
География
Для «зеленой революции» в сельском хозяйстве развивающихся стран характерно:
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Выведение новых сортов, более устойчивых к вредителям, погодным условиям, дающих больший урожай. Применение современной техники, хим. удобрений.
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