От глаголов в неопределенной форме образуйте сначала форму 3-го лица множественногочисла, затем- действительные причастия настоящего времени и запишите их. Выделите суффиксы причастий. 1) Слушать,думать,падать,решать, возвраща...
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От глаголов в неопределенной форме образуйте сначала форму 3-го лица множественногочисла, затем- действительные причастия настоящего времени и запишите их. Выделите суффиксы причастий. 1) Слушать,думать,падать,решать, возвращаться; 2) спрашивать, рассказывать, разговаривать, одеваться; 3) действовать, радоваться, исследовать;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо, множественное число (местоимение ОНИ): 1) слушают, думают, падают, решают, возвращаются; 2) спрашивают, рассказывают, разговаривают, одеваются; 3) действуют, радуются, исследуют. Действительные причастия настоящего времени: 1) слушающий (суффикс ющ), думающий (ющ), падающий (ющ), решающий (ющ), возвращающийся (ющ); 2) спрашивающий (ющ), рассказывающий (ющ), разговаривающий (ющ), одевающийся (ющ); 3) действующий (ющ), радующийся (ющ), исследующий (ющ).
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