От глаголов в неопределенной форме образуйте сначала форму 3-го лица множественногочисла, затем- действительные причастия настоящего времени и запишите их. Выделите суффиксы причастий. 1) Слушать,думать,падать,решать, возвраща...

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От глаголов в неопределенной форме образуйте сначала форму 3-го лица множественногочисла, затем- действительные причастия настоящего времени и запишите их. Выделите суффиксы причастий. 1) Слушать,думать,падать,решать, возвращаться; 2) спрашивать, рассказывать, разговаривать, одеваться; 3) действовать, радоваться, исследовать;

Автор: Гость