От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь
Русский язык
От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В я так думою ну незнаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.