От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь

Русский язык
От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В я так думою ну незнаю
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