От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь

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От какого причастия нельзя образовать краткую форму: а) омытый кустарник б) омываемый грозой в) омывший дождь

Автор: Гость