Составь предложение со словами благодарный , благодарственый
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Составь предложение со словами благодарный , благодарственый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарный судьбе за такой подарок, он пошел домой Благодарственное письмо пришло через неделю
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