От какого слова образовано наречие беззаботно: 1 забота 2 беззаботный 3 заботит??ся 4 заботливый

Русский язык
От какого слова образовано наречие беззаботно: 1 забота 2 беззаботный 3 заботит??ся 4 заботливый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От первого. Как и все остальные слова. Забота!
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