От корки до корки его антоним?

Русский язык
От корки до корки его антоним?
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Автор: Гость
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Гость:
Через пятое в десятое не забудь спасибку))
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