Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.
Химия
Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.
Ответ(ы):
Гость:
Элемент серебро - ребро
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