Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.

Химия

Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.

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