Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.

Химия
Отбросьте две первые буквы в названии химического элемента первой группы и получ??те название дугообразно загнутой кости, входящей в состав грудной клетки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Элемент серебро -  ребро
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