Пример популяции животных

Гость: Гость:

Одна из нескольких стай рыб одного вида в озере; микрогруппировки ландыша Кейске в белоберезняке, растущие у оснований деревьев и на открытых местах; куртины деревьев одного вида (дуба монгольского, лиственницы, и др.) , разобщенные лугами, куртинами других деревьев или кустарников, или болотцами.