Пример популяции животных
Биология
Пример популяции животных
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Одна из нескольких стай рыб одного вида в озере; микрогруппировки ландыша Кейске в белоберезняке, растущие у оснований деревьев и на открытых местах; куртины деревьев одного вида (дуба монгольского, лиственницы, и др.) , разобщенные лугами, куртинами других деревьев или кустарников, или болотцами.
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