Отгадай и напиши, как называется природное богатство болот, из которого варят кис??ль и варенье.

Другие предметы
Отгадай и напиши, как называется природное богатство болот, из которого варят кис??ль и варенье.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Клюква конечно! легко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите, плииииз(((( найдите объем прям. парал-да. если АС, = 13 см, ВД=12 см и ВС1=11 см
Ответить
Другие предметы
Как расшифровать мерку о п ... технология
Ответить
Физика
Как изменяется сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза
Ответить
Математика
Стоимость пиццы с доставкой на дом составляет 613,44 р . Сколько стоит пицца если сто??мость доставки составляет 8% стоимости пиццы
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 125*2304+653*1000-851*106=? 457100+1423*(6123-5941)-11007=? 382*905+618*905=? 749*709+251*709=? 1027*378-72:36*905-628:4...
Ответить