Стоимость пиццы с доставкой на дом составляет 613,44 р . Сколько стоит пицца если сто??мость доставки составляет 8% стоимости пиццы

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Стоимость пиццы с доставкой на дом составляет 613,44 р . Сколько стоит пицца если сто??мость доставки составляет 8% стоимости пиццы

Автор: Гость