Помогите, плииииз(((( найдите объем прям. парал-да. если АС, = 13 см, ВД=12 см и ВС1=11 см
Геометрия
Помогите, плииииз(((( найдите объем прям. парал-да. если АС, = 13 см, ВД=12 см и ВС1=11 см
Ответ(ы):
Гость:
Если это длина, ширина и высота, то объем V=13*12*11=1716 куб. см.
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