Отгадай шараду В начале слова мы высоки, непреступны, Но с Буквой И нам не по пут??, Второй слог- от дождя вас защитит, А так я линия. И до меня тебе , конечно не дойти.-
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Отгадай шараду В начале слова мы высоки, непреступны, Но с Буквой И нам не по пут??, Второй слог- от дождя вас защитит, А так я линия. И до меня тебе , конечно не дойти.-
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Гость:
Слово горизонт ///////////////////////
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