Отгадайте под осиной мужичёк на нём красный колпачок загадка для второго кла??са
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Отгадайте под осиной мужичёк на нём красный колпачок загадка для второго кла??са
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под осиной мужичек на нем красный колпачок = подосиновик
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