Праздники, скороговорки,сказки, былины,загадки и думы Донбасса

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Я знаю только вечерние посиделки, что праздники все как и в РФ, но нет олипиады) В Донбассе очень много поэтов, и вот например одна из книг: Народные Донбасские сказки. Поговорку знаю одну: "Не беги по полю, а то устанешь, упадёшь, и умрёшь". Былин не бывало в Донбассе, почти все былины были придуманы и написаны в Древней Руси. Ну загадки, это тупо, загадок, там столько, сколько рыб в "окияне". Их очень много, да и загадку может придумать там любой человек.