Укажите "лишнее": А) HNO3 Б) HCI В) HF Г) H2S
Химия
Укажите "лишнее": А) HNO3 Б) HCI В) HF Г) H2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 т.к. единственная кислородосодержащая кислота
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