Пончик в начале четверти получил отметки:2,2,3,4.Сколько ему ему надо получить пятёр??к чтобы окончательная отметка была 4? Напишите пожалуйста с решением
Математика
Пончик в начале четверти получил отметки:2,2,3,4.Сколько ему ему надо получить пятёр??к чтобы окончательная отметка была 4? Напишите пожалуйста с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+2+3+4+5+5+5+5+5)/9=4 Ответ 5 пятёрок
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