Пончик в начале четверти получил отметки:2,2,3,4.Сколько ему ему надо получить пятёр??к чтобы окончательная отметка была 4? Напишите пожалуйста с решением

Математика

Пончик в начале четверти получил отметки:2,2,3,4.Сколько ему ему надо получить пятёр??к чтобы окончательная отметка была 4? Напишите пожалуйста с решением

Автор: Гость