Открой обратный словарь на-А,на -тка.запиши слова в Р.п мн.ч. заплатка,хохлатка,лопатка,куропатка,перчатка,ветка,ракетка,таблетка,клетка,монетка.
Русский язык
Открой обратный словарь на-А,на -тка.запиши слова в Р.п мн.ч. заплатка,хохлатка,лопатка,куропатка,перчатка,ветка,ракетка,таблетка,клетка,монетка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет чего ? мн. ч. хохлаток , лопаток, куропаток , перчаток ,веток, ракет, таблеток ,клеток,монеток. так наверное
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