Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии
География
Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из космоса можно увидеть рельеф земли, ураганы, направления ветров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее...
Математика
Задача в огороде собрали 24 кг лука чеснока в 4 раза меньше чем лука а моркови в 5 раз больше чем чеснока сколько килограмм моркови собрали
Русский язык