Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии

География
Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из космоса можно увидеть рельеф земли, ураганы, направления ветров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Особенности эвглены зелёной!!!!!!
Ответить
Литература
Вспомни пословицы которые можно использовать в качестве названия к немецкой народной сказке Кукушка
Ответить
Русский язык
Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее...
Ответить
Математика
Задача в огороде собрали 24 кг лука чеснока в 4 раза меньше чем лука а моркови в 5 раз больше чем чеснока сколько килограмм моркови собрали
Ответить
Русский язык
Отрывки из мультфильмов с прямой речью
Ответить