Откуда можно "убежать"?

Русский язык
Откуда можно "убежать"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из замка, у которого спящие охранники  :D
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