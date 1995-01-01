Откуда можно "убежать"?
Русский язык
Откуда можно "убежать"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из замка, у которого спящие охранники :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жи...
Математика
Русский язык
Математика
Округлите число 1995 а)до десятых ,б)до сотых , в)до тысячных, г) до единиц ,д)до десятк??в, е) до сотен... НЕ СПИСЫВАЮ У ДРУГИХ И НАПИСАТЬ КАК ВЫ ...