Откуда возникло крылатое выражение яблоко раздора
История
Откуда возникло крылатое выражение яблоко раздора
Ответ(ы):
Гость:
Яблоко раздора — яблоко, подброшенное Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды. На яблоке была надпись «прекраснейшей» и ставшее причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты, которая косвенным образом привела к Троянской войне. Поэтому выражение «яблоко раздора» стало своего рода эвфемизмом для любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
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