Отметь предложения, в которых ошибка( объясните орфограмму)
Русский язык
Отметь предложения, в которых ошибка( объясните орфограмму)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Ни сколько (правило с частицами "не" и "ни"). г) То есть (запомнить, что пишется раздельно). д) Всё так же (не путать с наречием " также"). ж) Что бы (это не наречие, и читать надо Л. Н. Толстого). А, В, Е, З - верны.
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