Отметь предложения, в которых ошибка( объясните орфограмму)

Гость: Гость:

Б) Ни сколько (правило с частицами "не" и "ни"). г) То есть (запомнить, что пишется раздельно). д) Всё так же (не путать с наречием " также"). ж) Что бы (это не наречие, и читать надо Л. Н. Толстого). А, В, Е, З - верны.